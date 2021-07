Kedy budete mať dosť pani Záborská? Keď budú ženy zomierať a trpieť?

Tento blog by si mala prečítať každá žena na Slovensku, pretože sa jej to bytostne týka a každý muž, pretože sa ho to týka tiež!

Pani Záborská jej návrhy nazýva pomoc ženám, my to nazývame obmedzovanie práv a sťažovanie prístupu k bezpečnej interrupcii. Dnes na svete zomiera ročne cca.24000 žien v dôsledku zlého prístupu k interrupciám.

Určite nenájdeme na Slovensku človeka, ktorý si nepraje, aby interrupcií bolo čo najmenej a my si to prajeme rovnako - tam však naša zhoda s pani Záborskou končí. Ona chce ísť ďalej cestou zákazov a prekážok a my cestou učenia a pomoci.

Aká by bola tá vaša cesta? Dnes sa táto téma netýka väčšiny žien, ale to neznamená, že nemôže prísť v živote situácia, kedy sa vás tento zákon bytostne dotkne a až potom by mnohé a mnohí pochopili, prečo tak kritizujeme pani Záborskú za jej snahy meniť interrupčný zákon. Skutočne to nikomu neprajeme, aby si musel zažiť podmienky, ktoré platia dnes a, ktoré by sa ešte zhoršili, ak by návrhy pani Záborskej prešli.

Už dnes ženy, ktoré urobia náročné rozhodnutie musia prekonávať mnohé prekážky. Čím chudobnejšia žena, tým horšie podmienky.

Uvedomme si prosím jednu vec. Ak sa už žena rozhodne ísť na interrupciu, tak to je z dôvodu, že si je tohto rozhodnutia na 100% istá.

Nesmieme zabúdať, že žijú medzi nami ženy - ktoré nemajú na antikoncepciu, nemajú dostatočnú vzťahovú a sexuálnu výchovu, trpia fyzických a sexuálnym násilím, nechcú ďalšie dieťa, pretože už majú dve tri deti. Všetko témy, ktoré sa pani Záborská snaží ignorovať.

Už dnes tu máme stav, kedy:

Nemáme dostatok zdravotníckych zariadení , ktoré vykonávajú interrupciu - ženy tak musia mnohokrát cestovať veľké vzdialenosti a viac krát počas procesu. Informácie sa hľadajú o týchto zariadeniach veľmi ťažko. Vysoké ceny UPT - cena sa môže pohybovať od 300 do 600eur. Mnohé ženy nemajú finančné prostriedky, aby si mohli interrupciu dovoliť. Častokrát to pre ne znamená výpadok mesačného príjmu. Ubližujúce, diskriminačné správanie zdravotníckeho personálu, ktorí sú tiež mnohokrát pod tlakom Antikoncepcia nie je hradená z verejného poistenia - pre mnohé ženy je preto finančne nedostupná Mladí ľudia nemajú prístup k objektívnej vzťahovej a sexuálnej výchove - dnes sa táto téma stala politickým bojom, namiesto toho, aby sme k nej pristupovali zodpovedne a pomohli sa deťom správne rozvíjať. Stigmatizácia žien, zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok, MVO a občianskej spoločnosti Nemáme tabletkovú formu interrupcie - táto forma je využívaná vo všetkých vyspelých krajinách. Je bezpečná a žena nemusí podstúpiť operačný zákrok. Len ženy, ktoré si to môžu dovoliť, vedia za ňou vycestovať.

Pani Záborská chce ešte pritvrdiť a brúsi si zuby aj na toto:

chce zvýšiť čakaciu lehotu - to pre ženu znamená, že napriek tomu, že je už na sto percent rozhodnutá, bude musieť čakať o 1-2 dni dlhšie. Táto lehota však neplynie od momentu, kedy žena o UPT požiada, ale od momentu kedy lekár/ka vykoná poučenie a podá o ňom hlásenie. Na žiadny z týchto úkonov však zákon neukladá lehotu, kedy tak musí urobiť. Reálne sa teda môže čakanie ženy predĺžiť aj o ďalších pár dní. chce manipulatívne poučenie pre ženy - to znamená, že zámerne bude ženám podávať v poučení informácie, ktoré ju môžu traumatizovať a stresovať. Dnes patrí interrupcia medzi najbezpečnejšie úkony, ak je vykonaná v zdravotníckom zariadení na to určenom. chce posudky dvoch lekárov/ok - to znamená pre ženu vyššie náklady, predlžovanie času na vykonanie interrupcie chce skrátiť lehotu na vykonanie interrupcie na žiadosť - to bude pre ženy znamenať, že nebudú mať dostatok času prejsť všetkými povinnými lekárskymi úkonmi, aby interrupciu mohli podstúpiť. Žena niekedy len v 5-6 týždni zistí, že je tehotná. Už dnešných 12 týždňov je hraničných. chce obmedziť reklamu - čo by v praxi znamenalo zníženie dostupnosti informácií týkajúcich sa interrupcií a informácií o samotnom zákroku

Vidí niekto z vás v súčasnom stave priestor na sprísňovanie a tým sťažovanie ženám prístup k bezpečnej interrupcii? Resp. vidí niekto z vás pomoc v návrhoch pani Záborskej?

Ruku na srdce prosím….pani Záborská to nemôže myslieť so žiadnou ženou na Slovensku dobre, ak je schopná na základe len JEJ presvedčenia obmedzovať na právach všetky ženy na Slovensku!