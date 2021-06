Drzé feministky sú to!! Upracte ich prosím niekam..

Akonáhle žena ukáže “ramená”, chuť sa angažovať a komunikovať témy vyváženého zastúpenia, tak sa z nej hneď stáva drzá feministka.

Je predsa neprípustné, aby sa ženy začali viac zaujímať o to, na čo majú nárok, aby vyjadrovali jasne svoj názor a nebodaj žiadali vyvážené zastúpenie vo verejnom živote.

Ženy musia mať skutočne guráž, ak chcú v dnešných podmienkach uspieť v prostredí, ktoré je na Slovensku vytvorené a žiaľ aj akceptované v politike - vulgárne a silne maskulínne. Nič príjemné, však to vidíme všetci a všetky. Kam dnes pozriete, tam vidíte prevahu mužov - komunál, vúc,vláda, parlament. Dôvod? Úplne jednoduchý. Muži si držia svoje privilegované miesta zubami, nechtami. Povedzme si to jasne. Ako sa môže zlepšiť postavenie žien, ak o pravidlách rozhodujú vo väčšine muži? Ako môže nastať zmena, ak s vyrovnaním zastúpenia mužov a žien v politike, by zrazu nemali v parlamente 120 miest poslancov ale len 75 a rovnako tak na všetkých úrovniach riadenia by to bola len polovica. Táto predstava pravdepodobne veľa z nich nedáva spávať.

Argumentačné premostenie pri tejto téme nastáva, keď muži začnú hovoriť, že vlastne neschopné ženy by sa dostali na ICH miesta, len preto, že sú ženy. Dnes totižto máme v parlamente skutočne créme de la créme z mužského pokolenia. Mám začať menovať? Asi netreba. Druhý argument, ktorý často počujeme, že nemáme dosť žien, ktoré sa chcú angažovať a nie je z čoho vyberať. NO páni, čo tak skúsiť zmeniť trochu svoje správanie, rozhodovanie a prístup k ženám? Hneď by sa vám tento pohľad rozjasnil.

Štatisticky dosahujú ženy vyššie vzdelanie než muži. Prax a mnohé štúdie zároveň potvrdili, že vyrovnané zastúpenie prináša mnohé benefity pre riadenie krajiny a najmä pre témy, ktoré sa bytoste týkajú žien. V neposlednom rade pre zlepšenie životov žien, ktoré tvoria väčšinu v našej populácii. Aké silnejšie argumenty potom teda ešte muži potrebujú, aby konečne začali presadzovať to, čo vo vyspelých krajinách už dávno funguje? Ženy predsa dosahujú lepšiu úroveň vzdelania ako muži, sú oveľa aktívnejšie v mimovládnom sektore, ukazujú nesmierne odhodlanie bez ukazovania širokých ramien v rôznych spoločenských témach. Čo im možno chýba je neoblomné sebavedomie. Sebavedomie a viera vo svoju pripravenosť zastávať akúkoľvek funkciu, vo svoju odbornosť a skúsenosti. Tento typ sebavedomia majú zase muži na rozdávanie, aj keď by niekedy mohli ubrať resp.svoje “ramená” použili na povzbudenie ženy zo svojho okolia.

Muži by sa už mali prestať tváriť, že ono sa to nejako vyrieši. Nie, toto sa len tak nevyrieši, páni! Začnite prosím počúvať odborníkov a odborníčky, ktoré sa témam rodovej rovnosti dlhodobo venujú a podporte opatrenia, ktoré prinesú v krátkej dobe pozitívne a merateľné výsledky v oblasti vyváženého zastúpenia. Ďakujem vám!

Nebojte sa muži, spoločne to lepšie zvládneme! :-)