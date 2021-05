Kedy posunieme náš vidiek do 21.storočia?

Od Bratislavy až po Fekišovce nájdeme obce, ktoré sa zasekli niekde v deväťdesiatych rokoch. Ich existencia je častokrát o tom, že svetlo svieti, voda niekedy tečie a kanalizácia je v nedohľadne.

Slovo digitalizácia ešte asi nepočuli. A to naozaj nechcem nikoho uraziť.

Sama pôsobím ako poslankyňa obecného zastupiteľstva už siedmy rok. V obci neďaleko hlavného mesta, z kategórie tých nad tisíc obyvateľov. Pekná obec, milí ľudia. Napriek tomu je to pre mňa do veľkej miery trápenie. Aj som sa snažila, aj nápady som priniesla, aj sa mi nejaké tie maličkosti podarilo presadiť. Stále však viem, že máme na viac, na oveľa viac ako dnes obec dáva svojim občanom a občiankam. Avšak jeden-dvaja poslanci či poslankyne s víziou pre 21. storočie v obecnom zastupiteľstve nestačia. A pokiaľ nemá predstavivosť, chuť a šikovnosť starosta či starostka, tak to môžeme úplne zabaliť.

Ak si dnes začnete googliť niečo o rozvoji a modernizácii vidieka, tak vás to privedie na stránky, ktoré vám v podstate nič nepovedia. Chýba im jednoducho tá človečina a tie praktické skúsenosti, ktoré zažívame na vidieku.

Hovorme o tom, že Slovensko je vidiecka krajina, kde 2451 obcí - opakujem 2451 obcí z 2890 má do 2 tisíc obyvateľov a 1874 je ich do tisíc obyvateľov. Skoro polovica obyvateľstva žije na dedinách - menších či väčších. Bez rozvoja v regiónoch a v týchto obciach nemôžeme čakať, že sa ako krajina posunieme. 477 obcí bez pripojenia na vodovod, 1136 obcí bez kanalizácie, v mnohých bez obchodu, kvalitnej dopravy, bez cyklochodníkov či dostupnej zdravotnej starostlivosti. A potom sú tu také tie “maličkosti” - dostupné informácie, transparentná samospráva, funkčný a estetický verejný priestor, komunitný život, rozvoj zriaďovateľských zariadení a mohla by som pokračovať.

Ak by ste dnes hľadali inšpiratívne príbehy obcí, kde sa doslova stali malé zázraky, tak by ste ich spočítali na dvoch rukách. Áno, možno teraz opäť niekomu ukrivdím. Zabezpečiť však základný chod obcí, to v roku 2021 už nestačí. Dnes treba postaviť latku oveľa vyššie - ako v kritériách na starostov a starostky obcí, tak na poslancov a poslankyne obecných zastupiteľstiev. Tam to jednoducho začína…poďme na to spôsobmi, na ktoré vieme mať dosah. Vzdelávajme, motivujme!!

Motivujme šikovných ľudí ísť do komunálu, prenesme pozitívne príklady do každého kúta na Slovensku, snažme sa vytvoriť funkčný, flexibilný a jednoduchý systém na spravovanie samospráv a spájajme menšie obce do väčších celkov - to je cesta ako sa posunúť tam, kde si prajeme byť.