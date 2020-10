Keď musíte kontrolovať kontrolórku či kontrolóra...niečo asi nefunguje...

Vlastne nemusím, ale niekedy sa inak nedá. Som rada, že to nedávno potvrdil aj Najvyšší kontrolný úrad SR vo svojej analýze aká je na Slovensku realita. Takže aká? Katastrofálna!

Povedzme si narovinu, drvivá väčšina občianok a občanov ani len netuší, že v ich obci/meste a z ich daní je platený nejaký kotrolór či kontrolórka, ktorí by mali dozerať na to, aby obec/mesto fungovalo transparentne, hospodárne a v súlade so zákonmi. Žiaľ niekedy to netušia ani poslanci a poslankyne. Vedia síce, že niekto taký existuje, ale jeho/jej kompetencie neovládajú. Však na čo..

Nechcem sa samozrejme nijako dotknúť tej našej, ale žiaľ jej činnosť pôsobí ako proforma. Raz za pol roka nám predloží svoj plán činnosti (vyplýva jej to zo zákona) a väčšina jej za neho zdvihne ruku, pretože reálne nevedia, čo vlastne ide kontrolovať a keď nám tento plán predloží vypracovaný, tak opäť si len vypočujeme a súhlasíme. Veď, keď nevieme aké chyby by mohli z danej kontroly vzísť, tak asi len ťažko môžeme zhodnotiť prácu kontrolórky. Za šesť rokov, od kedy sedím v poslaneckej lavici, tomu nebolo inak ani v našej obci.

Páčila sa mi raz veta zo správy, kedy som sa snažila prostredníctvom kontrolórky poukázať na nehospodárne nakladanie s verejnými financiami a poprosila ju o kontorolu a v správe bolo aj toto - parafrázujem: finančné prostriedky boli vynaložené hospodárne a v nasledujúcej vete ste sa dočítali, že ale napriek tomu predsa neefektívne. Tak ste si teda vlastne mohli vybrať, či projekt bol hospodárny alebo neefektívny.

Viem, že naša kontrolórka sa venuje svojej práci dobre a vždy si všetko splní podľa plánu (ako inak), ale toto predsa stačiť nemôže.

Ďalej by sme mohli začať hovoriť o tom, aké vzdelanie má minimálne mať kontrolór či kontrolórka. Stačí ukončené stredoškolské vzdelanie?

Nie je v kapacitách poslancov a poslankýň samospráv, aby kontrolovali kontrolórku to si teda povedzme hneď. Ak to majú robiť, tak peniaze, ktoré obec dáva na túto funkciu sú vyhodené cez okno a mohli by byť využité oveľa lepšie.

Hlavný kontrolór/kotrolórka by mal byť na úrovni miestnej samosprávy nezávislý orgán kontroly. V drvivej väčšine nie je, keďže zmluvu mu/jej podpisuje starosta/starostka obce. A samozrejme ako to u nás býva, ťažko sa postavia proti niekomu, s kým sa vidia viac krát ako 4x do roka s poslancami a poslankyňami. Sedia spolu na jednom úrade, popíjajú kávičku. Samozrejme dobré vzťahy musia byť, ale majú byť hlavne profesionálne. Ak si občania a občianky platia za službu, tak majú dostať 100 percentný výkon a môcť sa spoľahnúť, že kontroly prebiehajú kvalitne a nezávisle.

Viac ako dve tretiny zo všetkých miest a obcí na Slovensku nemajú dostatočne zabezpečenú kontrolu svojho fungovania. Vyplýva to z analýzy Najvyššieho kontrolného úradu SR. Až 77 z nich pracuje pre štvtinu všetkých miestnych samospráv v krajine. Nemajú tak dostatok času na kvalitnú prácu. Národná autorita pre externú kontrolu preto odporúča komplexnú reformu samosprávy, ktorá zabezpečí efektivitu vnútornej kontroly v mestách a obciach.

Koho zaujíma viac, tak sa dočíta tu:

https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/system-kontroly-v-samosprave-vykazuje-vyznamne-rizika-a-potrebuje-reformu

(NKÚ)

Otázka na záver: Čo s tým?

To čo sme navrhovali my (z Progresívneho Slovenska), by malo vyzerať asi takto:

Vytvorí sa účinný kontrolný mechanizmus v samosprávach prostredníctvom samostatných útvarov hlavných kontrolórov a kontrolórok s právnou subjektivitou v súlade so zmenou územnosprávneho členenia. Kontrolóri a kontrolórky obcí budú fungovať ako profesionáli na plný úväzok a vykonávať kontrolu obcí vo svojom vymedzenom regióne. Zabezpečíme ich certifikovanie ideálne Najvyšším konrolným úradom,upravíme ich postavenie vo vzťahu k voleným orgánom samosprávy, čo zabezpečí vyššiu mieru nezávislosti v pracovnoprávnch vzťahoch, ako aj pri výkone kontroly.

Zabezpečíme kvalitné vzdelávanie pre samosprávu.Vytvoríme platformu akademického sektora, mimovládnych organizácií, štátnej správy a samosprávy na nastavenie potrieb volených zástupcov a zástupkýň, zamestnancov a zamestnankýň samosprávy v oblasti vzdelávania a ponúkneme pravidelné možnosti vzdelávania.

( program Bod zlomu)

NKÚ nám už načrtol čo treba a ja dúfam, že sa toho niekto kompetentný aj chytí a posunie túto tému až do parlamentu.