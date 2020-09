Maternice na predaj!? Už dnes v parlamente...

Pani Záborská a kolektív si z nás chcú urobiť rukojemníčky. Žiaľ, svojimi návrhmi len sťažia životy mnohých žien. Obmedzia im prístup k bezpečnej interrupcii. Taká je realita!

Dnes začína schôdza parlamentu, na ktorej sa bude v druhom čítaní prerokovávať návrh zákona o sprísnení interrupcií. Predkladateľky a predkladatelia sa tvária, že tým chcú pomôcť ženám “lepšie sa rozhodnúť”. Jediné, čo navrhovanými zmenami však spôsobia, že dostanú ženy ešte do zložitejšej situácie. Je to vskutku pre mňa nepochopiteľné. Medzinárodné dohovory, ľudsko-právne organizácie na Slovensku a skúsenosti zo zahraničia jasne poukazujú na fakty, čo nám pri sprísnení hrozí. Aké hrozné dopady to bude mať na životy žien.

Namiesto toho, aby sme zaviedli kvalitnú sexuálnu východu, bezplatnú antikoncepciu či urobili skutočné podporné opatrenia pre zníženie násilia páchaného na ženách (ratifikácia Istanbulského dohovoru), tak sa v parlamente predkladá jeden návrh za druhým ako sťažovať životy žien.

Mimovládna organizácia Možnosť voľby veľmi jasne a zrozumiteľne rozpracovala všetky návrhy a jasne uviedla: “Dovoľujeme si upozorniť, že všetky návrhy sú v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky, v praxi povedú k výraznému obmedzovaniu reprodukčných práv žien a vytvoria zásadné prekážky v prístupe žien k bezpečným interrupciám. Mnohé z navrhovaných zmien môžu vážne ohroziť fyzické a duševné zdravie žien.”

Celá analýza tu:http://moznostvolby.sk/analyza-4-poslaneckych-navrhov/

Zároveň organizácie Aspek, Možnosť voľby a Povstanie pokračuje vyzývajú všetky ženy, ktorým na ich právach záleží, aby nezostali ticho a podporili vo verejnom priestore ich iniciatívu “Varechy vyhlasujú občiansku neposlušnosť”. Už dnes môžete priniesť pred parlament varechy alebo iné domáce poreby s rôznymi nápismi a odkazmi pre poslancov a poslankyne v čase od 16tej do 19tej. Ak nemôžete prísť osobne, tak napíšte poslancom a poslankyniam mail alebo zdieľajte informácie o tom aké sú ich návrhy nebezpečné.

My ženy i muži, ktorým na právach žien záleží, jednoducho nemôžeme zostať ticho!!