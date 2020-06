“Žiadna obec si nezaslúži, aby bola zarezaná”

Tento výrok ma fakt “chytil za srdce”. Hneď sa mi v hlave vynorilo tých na stovky situácií, kedy som sa sama seba pýtala, prečo niekto “zarezáva” našu obec. Zaslúžime si to ako občania a občianky?

Pôsobím už šiesty rok ako poslankyňa v obecnom zastupiteľstve a ak čítate tento môj blog, tak si môžete byť istý, že skúseností mám už v celku dosť. Nechcem nikoho urážať, ani sa nikoho dotknúť, ale povedzme si narovinu a úprimne. To ako neefektívne dnes funguje veľké množstvo našich obcí je téma, ktorá by si zaslúžila oveľa väčšiu pozornosť ako tomu je za posledné roky. Zvykli sme si, že sa neustále posúva niekam na okraj záujmu. Je preto na mieste otázka - čoho sa vlastne tak kompetentní boja?

Stačí sa pozrieť na pozitívne príklady municipalizácie do zahraničia. Rakúsko, Dánsko, Island. Príklady ako je možné zefektívniť činnosť samosprávy a zároveň ušetriť milióny eur a využiť ich na budovanie ciest, ihrísk, cyklotrás a všetkého na čo dnes obce nemajú dostatok peňazí. Zlučovaním obcí a prenášaním kompetencií na vyšší celok dokážeme nielen vytvoriť priestor na rozvoj obcí ale zároveň zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb a získať kvalitnejších ľudí.

Z krátkodobého hľadiska sa javí najvhodnejšie sústrediť výkon správy do matričných obvodov. Takýmto sústredením by sa uvoľnilo na rozvoj obcí 181 mil. eur ročne. Zo strednodobého hľadiska je však vhodné uvažovať nad sústredením výkonu správy do mikroregiónov, ktoré by prinieslo až 316 mil. eur ročne. (zdroj:IFP)

Slovensko dnes tvorí niečo cez 2900 obcí. Až 92% z nich má menej ako 3000 obyvateľov. Slovensko má viac ako 3,5- násobne vyšší podiel starostov a starostiek a viac ako dvojnásobne vyšší podiel komunálnych poslancov a poslankýň na 100tis. obyvateľov ako priemer EÚ. Ak na pozícii starostu/ky či poslanca/kyne stoja ľudia, ktorí nemajú reálny záujem pristupovať k svojej práci odborne, kreatívne a s citom pre progres, tak len ťažko dokážeme vyťažiť maximum pre rozvoj. Malé obce jednoducho nie sú schopné pracovať s projektami a často krát nemajú možnosť ani o eurofondy žiadať. Nemusím hovoriť, že neraz sa nám potvrdili žalostné príklady, kedy vedenie obce bolo odstrašujúcim príkladom a doslova sa na fungovaní obce smialo celé Slovensko. S týmto sa skutočne uspokojíme? Hľadajme spôsoby ako tieto javy minimalizovať. Uvedomujem si, že je to procesne zložité a chce to množstvo systémových krokov, ale na konci všetkého budeme môcť hovoriť o modernom a efektívne spravovanom Slovensku. A to si predsa všetci prajeme, nie?

Zdroj:https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/ekonomicke-analyzy/41-skryty-poklad-samosprave-alternativne-moznosti-sustredenia-vykonu-spravy-samospravach-jun-2017.html?fbclid=IwAR0nPz-Fn3iZshbmcpApsinCnMiMeMIRi4AyK-78gX3k9xje9H_wGEl4mCY

Výrok: Michal Kaliňák ZMOS v relácii na Rádio Slovensko - v kontexte, že treba myslieť na to, aby sme zlučovaním žiadnu obec nezarezali

Diskusia: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11380/1352661