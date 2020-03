Dajte pokoj mojej maternici pani Záborská a spol.!

Uvedomujem si, že pri vkladaní hlasovacieho lístka do urny, mnohí a mnohé nemysleli práve na práva žien. Proti korupcii sme však chceli bojovať všetci. Nie všetci však chcú bojovať za práva žien a menšín!

Témou minulého roka boli umelé prerušenia tehotenstva skoro na dennom poriadku. Skutočne mi z toho bolo smutno a žasla som, koľko snahy vynakladali rôzne politické strany, aby dosiahli svojho, aby obmedzili možnosť voľby pre ženy.

Prvý marec nám však ukázal, že do parlamentu sa na kandidátke oľano dostalo množstvo ľudí, pre ktorých práva žien a menšín prakticky neexistujú. Čakajú nás aj všetkých, ktorí roky bojujú za ľudské či ženské práva, ťažké časy. Pro-rodinné organizácie žiadajú budúceho premiéra o ministrov (nie ministerky), ktorí budú hodnotovo založení ( na ministerstve školstva, zdravotníctva, práce a rodiny, kultúry).

A to najmä tak, že budú mať v DNA::

obmedzenie interrupcií

žiadne umelé oplodnenia

žiadne registrované partnerstvá

žiadna sexuálna výchova

žiadna rodová rovnosť

žiadna podpora menšín

Asi by sme mali spozornieť, pretože búranie demokracie začína pri obmedzovaní práv žien a menšín. Dnes už jasne budúci premiér opakovane na tlačových konferenciách hovorí, že pri ochrane života budú mať jeho poslanci a poslankyne voľnú ruku.

Organizácie na Slovensku, ktoré sa už roky venujú ochrane práv žien majú množstvo dát, ktoré potvrdzujú, čo sprísnenie interrupcií prináša. Nič dobré a určite nie pokles interrupcií!

Pre každú z nás je interrupcia to najkrajnejšie riešenie a treba robiť všetko pre znižovanie ich počtu. Avšak verte mi, že každý prípad je tak špecifický, že je maximálne dehonestujúce, ak neveríme ženám. Ak tu niekto ide tvrdiť, že ženy to robia z nejakej malichernosti. Ja ženám verím a viem, že to je pre nich veľká bolesť. Hovoríme však najmä o chudobných ženách. Hovoríme o znasilnených ženách vlastnými manželmi. Hovoríme o znásilnených ženách cudzími mužmi, ktoré sa nedokážu priznať verejnosti. Hovoríme o mladých dievčatách a chlapcoch, ktorí nedostali dostatočnú sexuálnu výchovu a život majú pred sebou. Hovoríme o oklamaných ženách sukničkármi. A v drvivej väčšine hovoríme o ženách, ktoré už 2-3 deti majú a veľmi dobre vedia, čo je to láska k vlastnému dieťaťu. Nech už majú vo svojich životoch akékoľvek vierovyznanie či presvedčenie, vždy by mala týmto ženám či dievčatám zostať možnosť voľby.

Takže milá pani Záborská a spol, prosím predtým ako vás napadne opäť sťažovať životy ženám, skúste sa aspoň trochu zamyslieť a prestaňte byť sebecká, veď ste predsa tiež žena.

JA ŽENÁM VERÍM!!