Neoslepnime úplne!

Kedy ste mali naposledy pocit, že ste potrebovali poradiť a nemal kto? Kedy ste mali naposledy pocit, že vám niekto chce úprimne pomôcť pohnúť sa ďalej v pracovnom alebo osobnom živote?

Ste šťastný človek, ak môžete minimálne na jednu z týchto otázok odpoveď tak, že vás odpoveď uspokojuje. Myslím, že každá z týchto otázok sa dotýka celej našej spoločnosti a to ako fungujeme. Bez ohľadu, či sme dieťa, dospelý alebo starý človek, či muž alebo žena. V ideálnej krajine by sa každý a každá z nás mohol pochváliť niekým, kto ho inšpiruje, vzdeláva či prináša mu pridanú hodnotu do života pri každom rozhovore či stretnutí doma aj na pracovisku. V ideálnej krajine by bolo prirodzené vychovávať lepších ľudí ako sme my sami. V ideálnej krajine by vo verejnom živote či v politike vyrastalo oveľa viac osobností. Myslieť v dnešnej dobe viac ako len na seba je niečo, čo sa musí učiť každý a každá z nás. Respektíve, nemali by sme na to nikdy zabúdať.

Dnes nám verejný priestor prináša do obrazu ľudí ako Kotleba, Danko, Fico, Kollár, Matovič. Ktorého z nich môžete označiť za osobnosť? Kto z nich je tým vzorom slušnosti, morálnosti, pracovitosti? Kto vás dnes inšpiruje? Koho viete ukázať vašim deťom a povedať: Tohto človeka počúvaj a uč sa! Kde sú tie vzory? Jediným svetlom je aktuálne naša prezidentka. Stačí to? Určite nie.

Vychovávame si dnes vôbec novú generáciu politikov a političiek? Skôr by som povedala, že len hádžeme ľudí do vody a sami sa musia častokrát naučiť plávať. Len škoda, že sa to nenaučia tak, aby aj preplávali dĺžku, ktorú je treba. Keď sa im to nakoniec aj podarí, tak im niekto podrží na konci hlavu pod vodou alebo prídu takí zmordovaní, že už nikdy do toho bazéna nechcú skočiť. Na druhej strane sú tu potom tí, ktorí obehnú bazén a tvária sa, že doplávali prví. A toto neplatí len v politike.

Chýba nám tu snaha niekedy urobiť niečo viac ako kážu tabuľky, nariadenia, smernice či zákony. Samozrejme, že každý jedinec sa môže vzdelávať aj sám. Avšak informácie, ktoré môžeme dostať od skúsenejších sú predsa len tie najdôležitejšie.

Ak si dnes sadne do lavice nový komunálny poslanec/poslankyňa, starosta by mal urobiť viac ako mu len dať zložiť sľub. Ak príde nový starosta, mal by dostať viac ako len do ruky Zákon o obecnom zriadení. A keď ideme vychovávať nových politikov a političky nestačí dať do ruky “členskú knižku”.

Práca s ľuďmi, ich vzdelávanie a rovnaká príležitosť pre každého a každú. Či ste z malej dediny alebo z mesta na východe či severe Slovenska. Nemá rozhodovať ako ďaleko ste od centrály. Nemá rozhodovať či ste mama s dvoma deťmi alebo slobodný mladý muž. Nie každý/každá má široké lakte. Vytváranie rovnakých príležitostí je základom pre úspech.

Skúste si povedať, že pomôžete vo svojom okolí aspoň jednému človeku a budete mu mentorom/kou. Či už v politike, v práci, v športe alebo v akejkoľvek inej oblasti života. Ak sa nám podarí úplne neoslepnúť, tak naša krajina môže byť a úspešná.