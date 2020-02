Som nasra...nahnevaná, čo vám budem hovoriť!

Na Slovensku sa darí robiť niektorým politikom a političkám jednu vec fantasticky. Vymývať mozgy spôsobom, že niekedy už mám naozaj pocit, že som v blázinci, nie pri sledovaní politických diskusií.

Zneužívajú nevedomosť ľudí, ktorá sa premieta až do nenávisti. Je to prirodzené. Strach je náš najväčší nepriateľ. Je ľahké podsúvať ľuďom klamstvá. Len málokto si reálne chytí do ruky Istanbulský dohovor, aby si ho preštudoval. Len málokto si reálne pozrie, čo znamená sprísnenie interrupcií pre životy žien. Aké to môže mať fatálne následky. Len málokto chce úprimne pochopiť, čo znamená registrované partnerstvo. Tieto témy a to ako sa o nich dnes diskutuje nastavujú politici a političky a oni sú zodpovední, pretože ľudia načúvajú práve im. Ak však tento boj s dezinformáciami prehráme, tak neprehrajú len liberáli, ale prehráme všetci ako spoločnosť.

Pán Matovič tvrdí (a verte rešpektujem ho ako možného budúce premiéra a vážim si jeho boj proti korupcii), že nemôžeme predsa dávať na rovnaké váhy umelé prerušenie tehotenstva a registrované partnerstvá. Vraj nemôžeme predsa od neho chcieť, aby nedovolil konzervatívcom, ktorých so sebou prináša do parlamentu, aby nemohli bojovať za niečo, čo sa ich bytostne dotýka. Všetky hodnotové témy sa majú dať bokom, len oni môžu siahať na práva žien. Kde v tomto celom sa myslí práve na ženy? Pretože, ak budeme populisticky rozhodovať, tak sa dotkneme práv polovice našej populácie. A práve v tomto prípade, keď ideme rozhodovať o vyše dvoch miliónoch životoch, tak by sme nemali nechať rozhodovať vierou, ale rozumom a odbornosťou. A PRÁVE pri tých 7% ľudí, ktorým záleží, aby žili v usporiadanom zväzku, by sme mohli bez akýchkoľvek problémov vyriešiť jedným zákonom. Pri obmedzovaní interrupcií ubližujeme, pri registrovaných partnerstvách pomáhame.

O Istanbulskom dohovore už ani radšej nebudem písať, lebo tam sme klesli na úplné dno. Klamstvá nás doviedli, respektíve vyviedli zo spoločnosti moderných krajín, ktoré chápu dôležitosť ochrany žien pred násilím. Ešte aj pomerne konzervatívne Poľsko pochopilo. Väčšina slovenských politikov a političiek žiaľ nepochopili.

Chápem, že na tie najnižšie pudy hrajú politici ako Kotleba, Danko, Harabin. Len prosím, aby človek, ktorý reálne môže viesť túto krajinu, začal riešiť tieto témy zodpovedne. S ohľadom na výskumy a názory odborníkov a odborníčok.

A jediné, čo nám v tomto celom môže pomôcť je vzdelávať, vzdelávať, vzdelávať - politikov, političky, deti v školách, ženy v materských centrách, mužov - jednoducho všetkých. Lebo tam to všetko začína. To akým spôsobom sú tieto témy diskutované. Či prinášame na stôl fakty alebo emócie. Neviem, čo nám prinesú tieto voľby, ale bojím sa, že opäť začína zápas o demokraciu, o liberálnu demokraciu. Je mi nesmierne ľúto, že sa vraciame v čase.

To čo viem sľúbiť, že náš hlas Progresívneho Slovenska bude vždy počuť. Či dnes alebo po voľbách.Či budeme mať 8 alebo 15% percent. Stojíme pevne na nohách a budeme vždy hlasom, ktorý chráni ľudské práva - práva žien, práva menšín, práva slabších. Budeme sa vždy držať pravdy, založenej na skúsenostiach či podložených argumentoch.

Nevzdávame sa a verím, že aj váš hlas nám pomôže presadzovať v politike rozum nad emóciami.