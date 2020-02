Nielen prekážky, ale ešte aj sprosté reči!

Počúvať neustále ponižovanie prezidentky Zuzany Čaputovej z úst predsedu parlamentu Andreja Danka je tá najhoršia vizitka našej spoločnosti, akej sme sa mohli dožiť. Vraj mladá, neskúsená. On majster sveta.

Áno, toto šíria do sveta naši predstavitelia štátu, poslanci a žiaľ aj niektoré poslankyne. Namiesto toho, aby sme boli hrdí a hrdé na to, že v čele nášho štátu stojí žena. Múdra, úprimná a vždy spravodlivá. Vzor pre mnoho dievčat, ich motivácia na sebe pracovať. Namiesto poukazovania na úspešný vzor, vedú hlúpe reči. Áno milí pán Danko, ona to dokázala, napriek neustálym útokom. Vás si žiaľ za vzor nikdy nikto brať nebude.

V posledných mesiacoch sa často témou diskusií stáva, aké zastúpenie majú ženy v politike. Už len pri pohľade na kandidátky nám to môže byť jasné. Žiaľ mizivé. Dôvody? Politici ich často popisujú vetou: Ženy nemajú záujem o politiku a veci verejné. Krása! V tej chvíli sa mi otvára nožík vo vačku. Treba sa však pozrieť, koľko úspešných žien pracuje napríklad v mimovládnych organizáciách. Počítam, že to bude najmä kvôli o niečo kultivovanejšiemu prostrediu. Áno, aj to jedna z bariér, pre ktorú sa ženy do politiky nehrnú. Čo s tým? Poslať hulvátov a tých, ktorý neustále útočia na práva žien kade-ľahšie. Ako? Napríklad aj tým, že budete voliť strany, ktorým na témach rodovej rovnosti úprimne záleží, aj sa reálne snažia problémy pomenovať a zmeniť k lepšiemu.

To, že práve koalícia Progresívne Slovensko/Spolu má najviac žien na kandidátke nie je vôbec samozrejmosť. Je to výsledok cielených opatrení, aby sme ženám dali rovnaký priestor, aký majú muži. Myslím, že sme prvé strany, ktoré použili takýto prístup. V prvej dvadsiatke máme osem žien, čiže na zvoliteľných miestach. V diskusiách pri téme postavenia žien v politike často čítam, že nemá ísť o to, či je niekto žena alebo muž, ale o odbornosť. V poriadku, s tým absolútne súhlasím, ale kým sa bude posudzovať toto pravidlo, treba sa pozrieť na to, či tie PRÍLEŽITOSTI pre ženy a mužov sú rovnaké.

Ženy musia prekonávať nespočetne viac prekážok k tomu, aby dokázali vstúpiť do politiky. Musia prekonávať inštitucionálne (spôsob nominácií, volebný systém), individuálne (nízke sebavedomie, vzťah k politike) a spoločenské bariéry (predsudky, tradičný model rodiny). Pokiaľ však nebude v záujme všetkých nás (najmä mužov) tieto prekonávať, len ťažko môžeme reálne zmeniť postavenie žien na Slovensku. Nehovoriac o tom, že mnohé strany útočia na práva žien napríklad cez zákon o interrupciách alebo dohovor o predchádzaní násiliu na ženách. Absolútne si neuvedomujú, aký vplyv to môže mať na ich životy. Nepočúvajú odbornú verejnosť, ale argumentujú tými najnižšími pudmi.

Úprimne si prajem, aby sa z politiky vytratili narážky, sexizmus a ponižovanie žien a vrátili sme tam rovnosť, úctu a odbornosť. Až potom budeme skutočne modernou a hrdou krajinou.

Už 29.februára je to aj vo vašich rukách!